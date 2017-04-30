Elazığ'dan Suriye'ye 3 Tır Yardım

Elazığ'da, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 3 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.



Kampanya kampsamında toplanan 1 tır çocuk maması ve 2 tır un, Haleplilere ulaştırılmak üzere Elazığ'dan yola çıkarıldı.



İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi.



Kampanyaya vatandaşların duyarlı olduklarını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:



"Kampanyamız çerçevesinde bugün de 3 tır yardımı Halep'e gönderiyoruz. Bunlardan biri çocuk maması, diğer ikisi ise undan oluşuyor. Özellikle dünyanın sessiz kaldığı, çocukların, kadınların, yaşlıların acımazsızca öldürüldüğü, kimyasal silahların kullanıldığı ve bütün dünyanın gözünü yumduğu bir trajediye Türkiye halkı sessiz kalamazdı. Onlara kardeşlik duygusu içerisinde bu tür yardımları yapmak, kendilerine karşı duyarlı olduğumuzu belgelemiş oluyoruz."