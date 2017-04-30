- Elazığ'dan Suriye'ye 3 tır yardım



ELAZIĞ - Elazığ'da "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 3 tır yardım Suriye'ye gönderildi.

Elazığ İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi tarafından başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında 1 tır çocuk maması 2 tır un olmak üzere 3 tır yardım toplandı. Toplanan yardımlar, bugün tır garajından Suriye'nin Halep kentine götürülmek üzere yola çıktı.

Türkiye Diyanet Vakfının Halep'te insanlık ölmesin yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Müftü Yusuf Sarıkaya, "Elazığ'dan bugüne kadar kampanyamız ile ilgili duyarlı olduk. Kampanyamız çerçevesinde bugünde 3 tır yardım Halep'e gönderiyoruz. Bunlardan birisi çocuk maması diğer 2'si ise undan oluşuyor. Özellikle dünyanın sessiz kaldığı çocukların, kadınların, yaşlıların acımazsızca öldürüldüğü, kimyasal silahların kullanıldığı ve bütün dünyanın gözünü yumduğu bir trajediye Türkiye halkı sessiz kalamazdı. Onlara kardeşlik duygusu içerisinde bu tür yardımları yapmak kendilerine karşı duyarlı olduğumuzu belgelemiş oluyor" dedi.