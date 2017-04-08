Elazığ'dan Suriye'ye 3 Tır Yardım

Elazığ'da "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasında toplanan 3 tır un Suriye'ye gönderildi.



İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi tarafından başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasında 3 tır un toplandı.



Yardımlar Halep ve İdlib'e götürülmek üzere yola çıktı.



İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, yaptığı konuşmada, toplamda 80 ton un gönderdiklerini söyledi.



Seyyar fırınlarda yapılan ekmeklerin dağıtımının Türkiye Diyanet Vakfı ve yetkililer tarafından yapıldığını belirten Sarıkaya, "Rabbimiz, yaptığımız yardımların ahirette bize döneceğinin müjdesini veriyor. Bu tür kampanyalarla zor durumda kalan kardeşlerimize yardımlarımız devam edecektir." diye konuştu.