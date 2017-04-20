Elazığ'dan Kısa Kısa

Elazığ'da 15 Temmuz Şehitler Spor Salonu'nun inşaatı devam ediyor.



Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 5 Ağustos 2016'da temeli atılan ve şehrin spor tesisi ihtiyacını önemli oranda karşılayacak olan bin kişi kapasiteli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda betonarme inşaat çalışmalarında sona gelindi.





Birçok müsabakaya ev sahipliği yapmanın yanında konferans, söyleşi, konser gibi çeşitli sosyal etkinlikler için de kullanılarak şehre önemli bir katma değer kazandıracak olan spor salonu inşaatında çatı kısımlarının yapımı tamamlandı.



Gençlerin ve çocukların daha verimli zaman geçirebilmesi ve daha kaliteli bir mekanda spor yapabilmesi için Elazığ Belediyesi tarafından 7 bin metrekarelik alanda, 2 bin 285 metrekarelik zemin üzerine inşa edilen spor salonu, bünyesindeki voleybol, basketbol, hentbol sahası ve fuaye alanları ile şehre önemli bir katma değer sağlayacak.



Cadde ve sokaklarda onarım çalışmaları



Elazığ Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kış şartları nedeniyle tahribata uğrayan cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Abdullahpaşa Mahallesi 250. ve 252. sokaklarda asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı.