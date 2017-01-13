Elazığ'dan Halep'e 2 Tır Yardım

Elazığ'da "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimdir" kampanyası kapsamında toplanan 2 tır yardım Halep'e doğru yola çıktı.



Elazığ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başlatılan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından desteklenen "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimdir" kampanyası kapsamında 2 tır yardım toplandı. Gıda, kıyafet, kişisel temizlik ve barınma ürünlerinin yer aldığı yardım tırları düzenlenen Halep'e uğurlandı.



En büyük teşekkürü gençlerin hakkettiğini belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Onların bu şuurda olması bizi umut veriyor. Bizlerinde katkısı olduysa ne mutlu bizi. Bu kampanyayı başlatmak güzel bir şey. Devamı açısından da bu programların uygulanması önemli. Çünkü Suriye'nin genelinde bu ihtiyaçlar olacak. Bunları organize etmek gerekiyor" dedi.



Suriye'deki vatandaşlara yardım için bir araya geldiklerini ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "Mazlum, sıkıntı içerisinde olan, savaşla iç içe olan kardeşlerimize yardım için burada toplandık. Orada bir dram yaşanıyor. Bizim gibi bir ülkenin insanlarına sesiz kalmak yakışmayacak bir olaydır. Çokta gururluyuz. TIR'ların sürekli Suriye'ye doğru gittiğini görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.



"Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimdir" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren KYK İl Müdürü Suphi Döner ise, biriken yardım malzemelerini TIR'a yüklediklerini ve Kızılay aracılığı ile yola çıkacağını ifade etti. - ELAZIĞ