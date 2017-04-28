Elazığ'daki Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Elazığ'daki Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Nisan'da, uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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