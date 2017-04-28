Elazığ'daki Uyuşturucu Operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Nisan'da, uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.