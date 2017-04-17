Elazığ'daki Terör Saldırısı
Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye gönderildi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye gönderildi.
PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.