Elazığ'daki Terör Saldırısı

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye gönderildi.

Elazığ'daki Terör Saldırısı

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye gönderildi.

PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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