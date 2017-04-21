Elazığ'daki Terör Operasyonunda 2 Tutuklama

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 6 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 5'i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden L.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ