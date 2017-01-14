Elazığ'daki Terör Operasyonu

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö, A.Ö. ve E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ö. tutuklandı, A.Ö. ve E.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi, 6 Ocak'ta il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştı.