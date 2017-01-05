Elazığ'daki Stk'lardan Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Elazığ'da Tüm Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) öncülüğünde başlatılan "Kan ver Elazığ" kampanyası kapsamında bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri kan bağışında bulundu.



TÜMSİAD Elazığ Şube Başkanı Mahir Sönmez, yaptığı konuşmada, Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile "Kan ver Elazığ" kampanyasının startını verdiklerini söyledi.



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ağır kış şartlarında kan miktarında azalma olduğunu duyurmasının ardından kampanyayı başlattıklarını belirten Sönmez, "Elazığ'daki sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen görevi yapmak için buraya geldik. Elazığ'ın Kızılay'ın yanında olduğunu göstermek istedik. Bu millet 15 Temmuzda FETÖ darbesini bertaraf ederken canını, inşallah bundan sonra da Kızılay için kanını feda etmeye çabalayacaktır."dedi.



Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi ise Elazığ'daki vatandaşların, 18 Ağustos 2016 günü emniyet binasına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından kan vermek için hastanelere koştuğunu anımsatarak, bu duyarlılığın süreceğini söyledi.