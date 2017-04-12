Elazığ'daki Sendikacıların Fetö/pdy Davası Başladı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim Sendikasının (Aktif Eğitim-Sen) eski il temsilcileri Akif Şeker ve Mehmet Eşiyok'un yargılanmasına başlandı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eşiyok, Şeker ve avukatı katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Sanık Şeker, Eşiyok'un tavsiyesi üzerine sağladığı çeşitli faydalardan dolayı 2015 yılının mayıs ayında sendikaya üye olduğunu söyledi.



Şeker, 19 Ekim 2015'ten itibaren sendikanın il temsilciliğini yürütmeye başladığını, kapanana kadar da bu görevi yürüttüğünü belirterek, sendikanın FETÖ ile bağlantılı olduğunu bilmediğini öne sürdü.



Mahkeme heyetinin, polis ekiplerince evinde yapılan aramada Sızıntı dergisi ve Fetullah Gülen'in vaazının yer aldığı CD'nin bulunmasını hatırlatması üzerine Şeker, birçok dergi aldığını, bu derginin de örgüt ile bağını bilmediğini savundu.



Şeker, Bank Asya'da ise ticari amaçlı hesap açtığını savundu.



Sanık Eşiyok da 2014-2015 yıllarında Aktif Eğitim-Sen ile Cihan Sendikalar Konfederasyonunun il temsilciliğini aynı anda yürüttüğünü ve daha sonra iş yoğunluğu nedeniyle ikisinden de istifa ettiğini kaydetti.



Örgütle iltisaklı Kızılcahamam'daki Asya Termal Tesislerinde düzenlenen sendika toplantılarına il temsilcisi olarak iki defa katıldığını anlatan Eşiyok, Bank Asya'da bulunan hesabının ise sendika bu banka ile çalıştığı için açtığını ifade etti.



"Polisler eve geldiklerinde Fetih Suresinin bulunduğu sayfa açık duruyordu"



Mahkeme heyetinin, 15 Temmuz gecesi darbenin başarılı olması için Fetih Suresinin okunması yönünde paylaşımlarda bulunduğu ve FETÖ'cü olduğu yönünde ihbarlar bulunduğunu hatırlatması üzerine Eşiyok, şunları söyledi:



"15 Temmuz darbe girişimi gecesi evde uyuyordum. Ankara Gölbaşı'nda bulunan baldızımın 'Burada patlamalar oluyor.' diyerek bize haber vermesi üzerine olaydan haberdar oldum. Bazı sanatçıların sosyal medyadan Fetih Suresinin okunması yönünde paylaşımlarda bulunduğunu gördüm. Ben de darbe girişiminin başarısız olması için bu paylaşımı 4 öğretmen arkadaşıma gönderdim ve evde Fetih Suresini okudum. O gece 03.00 sıralarında polisler eve geldiklerinde Fetih Suresinin bulunduğu sayfa açık duruyordu. Polisler de bu şekilde tutanak tuttular."



Eşiyok, telefonunda çıkan ByLock programına ilişkin ise bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianamede, sanıklardan Şeker ve Eşiyok hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.