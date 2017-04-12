Elazığ'daki Fetö Soruşturmasında Sendikacılar Yargılanmaya Başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantısı tespit edilmesinin ardından KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sendikasının (Aktif Eğitim Sen) Elazığ eski il temsilcilerinin yargılanması başladı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in eski temsilcileri tutuklu sanıklar Mehmet E. ile Akif Ş. katıldı. Hakim karşısında savunma yapan Akif Ş., 2015 yılından kapanana kadar sendikanın temsilciliğini yaptığını aktarırken, sendikanın FETÖ ile bir bağlantısının olduğunu bilmediğini iddia etti.



Önce Aktif Eğitim-Sen temsilciliği ardından da Cihat eğitimin temsilciğini yaptığını aktaran diğer sanık Mehmet E. ise, "Sendika banka Bank Asya ile çalıştığı için hesap açtırmıştım. Hesap açtırmamın talimatla bir alakası yok. Sendikanın FETÖ ile değil de cemaat ile bağlantısının olmadığı söylenmişti" dedi.



Mahkeme heyetinin telefonunda örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock ile ilgili sorusu üzerine sanık Mehmet E. de, "Ben kesinlikle Bylock kullanmadım. Kullanacak da bir sebebim yok" diye cevap verdi.



15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başarılı olması için paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen sanık Mehmet E., savunmasının devamında, "15 Temmuz gecesi uyuyorduk. Baldızım aradı Ankara'da patlamalar olduğunu söyledi. Bende darbenin gerçekleşmemesi için Fetih suresi okudum ve 4 kişiye gönderdim. Evde sureyi okuduktan sonra balkona çıkıp tespih çektim. O esnada polislerin geldiğini gördüm ama kime geldiklerini bilemedim. Polisler içeri geldiğinde Fetih suresi açıktı" diye konuştu.



Mahkeme heyeti sanıkları dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ELAZIĞ