Elazığ'daki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde operasyon yapmıştı. Operasyonda görevlerinden ihraç edilen 6 kamu çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde ifadeleri tamamlandı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ