Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Malatya Caddesi istikametinden Zübeyde Hanım Caddesi yönüne seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DD 422 plakalı otomobil, alt geçitten geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride girdi.



Otomobil, karşı yönden gelen Engin Özer'in kullandığı 34 EY 0527 ve Semih Çimen idaresinde 23 LR 355 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 23 DD 422 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle alt geçidin Malatya istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.