Elazığ'da "Z Vitamini" Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Elazığ'da, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Z Vitamini" isimli romanından uyarlanan tiyatro oyunu sahnelenecek.



Atsız'ın yaşadığı dönemde yaşananları kendi kaleminden anlattığı romandan sahneye uyarlanan oyun, 29-30 Nisan'da seyirci ile buluşacak.



Oyunu sahneye uyarlayan ve yönetmenliğini yapacak olan Oğuzhan Denizol, Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek oyun hakkında değerlendirmede bulundu.



Denizol, oyunu Atsız'ın "Z Vitamini" adlı romanından sahneye uyarladıklarını dile getirdi.



Romanda olduğu gibi sahnede de Atsız'ın dönemindeki yaşanan olayların ele alındığını ifade eden Denizol, "Bu kısa romanın önemi İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan bazı çalışmaların işlenmesi ve eleştirilmesidir. Bizler de o dönemdeki çalışmaları bu kitaptan kaynaklanarak sahneye uyarlayıp, politik bir mizah dili ile sahneleyeceğiz." diye konuştu.



Atsız'ın eserinin ilk kez tiyatroya uyarlandığını belirten Denizol, tiyatro severleri oyuna davet etti.