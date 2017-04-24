Elazığ'da Velilere Sınav Kaygısı Anlatıldı

Elazığ'da, velilere sınav kaygısı konusunda seminer verildi.



Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından velilere sınav stresinde olan öğrencilere karşı nasıl davranılması gerektiği ile ilgili seminer düzenlendi. Psikolog Çağla Gül tarafından verilen seminerde 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak olan TEOG 2. dönem sınavı ve LYS'ye girecek öğrencilerin velilerine, öğrencilere nasıl davranması gerektiği, iletişim kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.



TEOG ve LYS sınavına girecek öğrenci velilerine sınav kaygısı hakkında bilgi verdiklerini belirten Psikolog Çağla Gül, "Sınav konusunda öğrencilerimizin ciddi kaygılar yaşadığının farkındayız. Velilerimiz bazı noktalarda nasıl yardım etmeleri konusunda sıkıntı yaşıyor. Elimizden geldiği kadar velilerimizi aydınlatmaya çalıştık. Çünkü öğrencilerin hepsinin kaygısını azaltabilmekte mükellef olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



Velilerin sınav konusunda bilinçli olmalarının öğrencilere ciddi bir katkı sağlayacağını dile getiren Gül, "Öğrenciler öfke nöbetleri, kalp çarpıntısı, konsantrasyon eksikliği yaşayabilir. Bu anlamda velinin bilinçli olması ve çocuğunu fark etmesi ile tedaviye yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Bununla birlikte öfke nöbeti yaşayan bir öğrencinin velisi ile problem yaşaması ekstra ikinci bir krize sebebiyet verebilmektedir. Bu anlamda velilerimizin bilinçli olması öğrencilerin kaygısında azalma ve sağlıklı bir süreç geçirmesi anlamına gelmektedir" şeklinde bilgi verdi. - ELAZIĞ