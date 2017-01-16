Elazığ'da Uyuşturucuyla Mücadele

Elazığ'da 115 gram esrar maddesi ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki kişi, araçla kaçmaya başladı. Bir süre sonra ekipler tarafından durdurulan otomobilde bulunan bir kişi kaçtı, sürücü H.C. gözaltına alındı.



Şüphelilerin kaçarken yola attığı poşet içinde 115 gram esrar ele geçirildi.



Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.