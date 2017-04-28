Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada eroin ve kokain gibi uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptığı iddia edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkartılan 8 şüphelinden 7'si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ