Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı



ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli tespit edildi.Polis tespit edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon yaptı.Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

(CK-