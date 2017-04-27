Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde 1 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hankendi İlçesi Jandarma Karakolu önünde oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.



Bir yolcunun beline sardığı poşetlerde 1 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.