Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda il merkezinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan 8 şüpheli Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.