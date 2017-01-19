Elazığ'da Uyuşturucu ile Mücadele

Elazığ'da trende yapılan aramada 400 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Sivrice ilçesinde tren istasyonunda uyuşturucu arama köpeğinin de katılımıyla Güney Ekspresi'nde arama yapıldı.



Aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine S.Y'nin bulunduğu vagonda yastık kılıfı içerisine saklanmış 400 gram esrar ele geçirildi.



Detaylı kimlik incelemesinde gözaltına alınan S.Y'nin biletini başka bir isim üzerine aldığı, daha önce de uyuşturucu madde ticareti yaptığı için hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu bildirildi.