Elazığ'da 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü' İmzalandı

KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfederasyoncular Esnaf Odası arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.



Yeni girişimcilerin desteklenmesi ve iş kurması amacıyla KOSGEB Elazığ Müdürlüğü ile Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfederasyoncular Esnaf Odası arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolünün imza törenine KOSGEB Elazığ Şube Müdürü Şaban Yaşa, İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer ve Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Cemil Erdem katıldı.



KOSGEB desteklerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran KOSGEB Elazığ Şube Müdürü Şaban Yaşa," Elazığ için yaklaşık 50 milyon civarında bir kredi desteğiyle esnafımıza destek sürecimiz devam ediyor. Yeni girişimcilerin, yeni kişilerin desteklenmesi ve iş kurması amacıyla girişimcilik desteği dediğimiz bir desteğimiz var. Bu destek çerçevesinde KOSGEB olarak yeni iş kuracak olanlar için 50 bin liralık hibe olacak şekilde 100 milyara sıfır faizlik kredi desteğimiz var. Bu destek çerçevesinde bir girişimcilik eğitimimiz var. Bu eğitimlerimizde ilimiz içerisinde bugün itibariyle yoğun şekille başlatıyoruz. KOSGEB olarak tuhafiyeciler odasıyla beraber bu eğitimlere devam edeceğiz" diye konuştu.



Verilecek olan eğitimin daha önce verdikleri eğitimlerden farklı olduğunu belirten Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş," Oda olarak vereceğimiz bu eğitim başlangıç itibariyle girişimcilik eğitimi olma özelliğini taşımaktadır. Teknik destek olarak iş ve işletme kurmak isteyen kardeşlerimiz almış oldukları bu eğitimin aka bininde devletimiz tarafından kendilerine maddi destek sağlanmaktadır" dedi.



Açıklamaların ardından iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı. - ELAZIĞ