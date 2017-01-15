Elazığ'da Umre Semineri Verildi

Elazığ Müftülüğü umreye gidecek vatandaşlara seminer verdi.



Kent merkezinde bulunan Tahtalı Cami'de verilen eğitimde Hafız Bayram Yıldırım, Medine ve Mekke'yi anlatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.



Umre süresince kutsal topraklarda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi verilen seminere yaklaşık 200 kişi katıldı.