Elazığ'da Uçurtma Şenliği

Elazığ'da ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.



İsmet Paşa İlkokulu tarafından kentin tarihi mahallesi Harput'ta öğrenciler ve velilerden oluşan yaklaşık bin kişinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi.



Öğrenciler velileri ile birbirinden farklı uçurtmaları uçururken, gökyüzünde adeta renk cümbüşü yaşandı. Saatlerce uçurtmalarını gökyüzünden indirmeyen çocuklar kadar büyükler de uçurtma uçurmanın zevkini yaşadı.



Rehber öğretmeni Saim Özdemir, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğine, öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdiklerini söyledi.



Amaçlarının öğrenciler, veliler ile öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları anımsatmak olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:



"Bizim kendi çocukluğumuzda oynadığımız, gerçekleştirdiğimiz oyunlarımız dört duvarın arasına yerleşmiş durumda. Çocuklarımızı dijital dünyadan kurtarıp, doğayla baş başa buluşturmak bizim en büyük amaçlarımızdan birisiydi. Sağ olsun bugün tüm velilerimiz burada ve bizi yalnız bırakmadılar."



Öğrenci Elif Uç da arkadaşlarıyla uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün uçurtma şenliğine geldik. Burada uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliği düzenleyen öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.



Şevval Atabey ise bugünün kendisi için unutulmayacak bir gün olduğunu ifade ederek, doyasıya eğlendiklerini söyledi.