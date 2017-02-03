IHAAW195935-ASA/03-02-2017
- Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi. 03.02.2017 19: 59: 35 TSI
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Elazığ'da Tutuklu Bulunan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Akşam Saatlerinde...
IHAAW195935-ASA/03-02-2017 - Elazığ’da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.
IHAAW195935-ASA/03-02-2017