Elazığ'da trenle tarihe nostaljik yolculuk

Yaklaşık bin 500 kişinin trenle Palu ilçesine giderek tarihi ve turistik mekanları gezdi



ELAZIĞ - Elazığ'da "Harput-Palu Kültür Yolu Tren Yolculuğu" etkinliği kapsamında yaklaşık bin 500 kişi trenle Palu'ya giderek tarihi mekanları gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Elazığ Valiliği koordinesinde, Palu Kaymakamlı, Belediye Başkanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde "Harput- Palu Kültür Yolu Tren Yolculuğu" projesi etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı etkinlik Elazığ tren garında belediye mehteran takımının konser vermesiyle başladı. Daha sonra vatandaşlar trenle ilçeye gidip, tarihi ve turistik mekanları gezerek bilgiler aldı. Palu Kalesini gezen vatandaşlar burada uçurtma uçurttu. Daha sonra vatandaşlar ilçede açılan el sergisi kurslarında yapılan sanatsal ve kültürel ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.

Etkinliğe trenle giden Esen Ülgen, "Ben Palu'yu çok seviyorum. Palu özellikle tarihi mekanları, doğası, kalesi, kültürüyle çok güzel. Bizde bugün trenle Palu'ya gidiyoruz. Yıllardır trene binmemiştik. Bizim için çok güzel bir gezi olacak" dedi.

Trenle Palu'ya gelerek tarihi yerleri gezen Zeynep Ceylan ise, "Akşam bugünkü geziyi düşünüyordum. Yatağa girdim, o kadar beklemişim ki saat 5'de kalktım. Yatamadım, sonra yattığımda saatin 8.35 olduğunu ve trenin gittiğini sandım. Ama daha sonrasında saatin daha 6 olduğunu gördüm. Ardından trene binip geldik. Burada uçurtma uçurduk. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Tren yolculuğunun güzel olduğunu aktaran Gözde Turus da, "Trene İlk defa bindim ama çok ilgi çekiciydi. Böyle bir etkinlik içerisinde de gayet güzel oldu. Kaleye daha önce çıkmıştık ama böyle uçurtmalarla falan ilk defa çıkıyoruz. Etkinlik çok güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

Palu'ya trenle ilk defa geldiğini söyleyen Serpil Çakmak ise, tren yolculuğunun iyi geçtiğini aktardı.

Palu'nun önemli tarihi turistik merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ da, "Harput Palu Kültür Yolu Buluşması'çerçevesinde böyle bir etkinlik düzenledik. Umuyorum önümüzdeki yıllarda düzenlemeler çok daha aktif çok daha katılımcılı bir şekilde gelişecektir. Tarihimize ışık tutacak bu tür yolculuklar bizim için çok değerlidir" diyerek bilgi verdi.

Gün boyu devam eden gezinin ardından ziyaretçiler tekrar trenle Elazığ'a döndü.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu ve bazı kurum müdürleri de katıldı.