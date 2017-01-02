Elazığ'da Trende 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da bir trende yapılan aramada, 3 kilogram esrar ele geçirildi.



Valiliğin açıklamasına göre, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Sivrice ilçesine bağlı Kürk Tren İstasyonunda uyuşturucu arama köpeğinin de katılımıyla Güney Ekspresi'nde arama yapıldı.



Aramada, trenin 3. vagonunda tuvaletin kilitli bölümleri içerisinde 3 kilogram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.