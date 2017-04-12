Elazığ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Kaza, Palu ilçesi Baltaşı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö. idaresindeki 23 TD 562 plakalı otomobil ile 23 BF 858 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ