Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yunus Ç'nin kullandığı ve içerisinde tarım işçileri bulunan 21 HC 416 plakalı minibüs ile Hıdır K. idaresindeki 23 EU 041 plakalı kamyonet, Asri Mezarlığı mevkisinde çarpıştı.



Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.