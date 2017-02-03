Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Malatya Caddesi ile Keban yolunun kesiştiği Çayda Çıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musab Coşkun (30) idaresindeki 12 AU 793 plakalı araç ile Özlem Kaya (29) idaresindeki 23 BJ 789 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kaya ile araçta bulunan bir kadın ve 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ