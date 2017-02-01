Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tuncay Demir (53) yönetimindeki 23 FK 613 plakalı cip, Malatya Caddesi'nde kar nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Hakan Düzgün (30) yönetimindeki 23 HE 009 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.



Kazada sürücü Demir ile cipte bulunan Batuhan ve Tülay Demir ile Necla ve Emrehan Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.