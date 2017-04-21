Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda Kovancılar ilçesi yakınlarında Çakırkaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.(25) idaresindeki 23 LL 775 plakalı otomobil ile Hüseni Keleş (47) yönetimindeki 23 KA 592 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri şarampole yuvarlandı.



Kazada, sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altın alındı.



Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ