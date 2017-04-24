Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi Bayramağzı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap A. idaresindeki 35 KB 9899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ