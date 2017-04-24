Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Mehmet Yılmaz idaresindeki 23 LP 959 plakalı minibüs ile Fethi Akbaş'ın kullandığı 23 K 083 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 5. kilometresinde çarpıştı.



Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Aktaş ve minibüste bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.