Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mehmet Yılmaz idaresindeki 23 LP 959 plakalı minibüs ile Fethi Akbaş'ın kullandığı 23 K 083 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 5. kilometresinde çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Aktaş ve minibüste bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.