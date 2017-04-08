Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 23 FU 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da elektrik panosuna çarparak yaklaşık 100 metre savruldu. Kazada, ismi belirlenemeyen sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.



(Halil İbrahim Varlı / İHA)