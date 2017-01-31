Elazığ'ın Alacakaya İlçesi'nde içerisinde askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alacakaya İlçesi Sori deresi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EZ 880 plakalı özel otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araç içerisinde bulunan 3 askeri personel yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Asker Yaralı
Elazığ’ın Alacakaya İlçesi’nde içerisinde askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı.
Elazığ'ın Alacakaya İlçesi'nde içerisinde askeri personelin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.