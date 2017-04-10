Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 40. kilometresinde Şeyh Hacı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Kesmez idaresindeki 41 AG 012 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.



Kazada, sürücü ile eşi Nadire Kesmez yaralandı. Yaralılar ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ