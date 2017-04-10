Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolu Şeyh Hacı Köyü mevkisinde Bingöl istikametine giden Yaşar Kesmez idaresindeki 41 AG 012 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıktı.



Kazada, Kesmez ve araçta bulunan Nadire Kesmez yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.