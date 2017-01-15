Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da bir otomobil önce temizlik görevlisine ardından başka bir araca çarptı. Kazada temizlik görevlisi ile araç içinde bulunan bir çocuk yaralandı.



Kaza, merkez Yahya Kemal Caddesi DSİ 9. Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethi B. idaresindeki 23 BG 889 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım kenarlarını süpüren belediye temizlik görevlisi Servet Özdemir'e çarptı. Hızını alamayan araç ardından Nevzat Coşkun'a ait 23 LK 246 plakalı araca arkadan çarparak durabildi. Kazada, temizlik görevlisi Özdemir ile Budak'ın kullandığı araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ