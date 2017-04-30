Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bekir C. yönetimindeki 23 BE 316 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 30. kilometresindeki Değirmen köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, araçtaki 5 kişi, olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.



Araçta bulunan Nurten Kan ve Sakine Cafi olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.