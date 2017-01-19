Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İskender Celayir idaresindeki 34 AJ 3766 plakalı otomobil, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Nurgül Celayir olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve annesi Feride Celayir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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