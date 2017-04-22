Elazığ'da Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 BL 334 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu Elazığ merkez İstasyon Caddesi'nde ağaca çarparak durabildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Kovancılar ilçesinde trafik kazası



İlçede sürücüsü belirlenemeyen 23 LL 775 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolu Çakırkaş mevkisinde Hüseyin Keleş idaresindeki 23 KA 592 plakalı otomobile çaptı.



Araçlardan birinin şarampole yuvarlandığı kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanalere kaldırıldı.