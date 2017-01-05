Elazığ'da Tkdk Değerlendirme Toplantısı

Elazığ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünün yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.



TKDK binasında yapılan toplantıda 2016 yılında yapılan çalışmalarla 2017'de yapılacak projeler değerlendirildi.



TKDK İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, IPART (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı) kapsamında sürdürülebilir ve üretime dayalı faaliyetlere devam edileceğini söyledi.



Kırsal kalkınma programının ilk ayağı olan IPART programının sonlandığını ve geçen yıl 43 milyon hibe desteği verildiğini aktaran Yıldız, "Bunun içerisinde destek olarak süt, meyve işleme sektörü, kültür balıkçılığı ve süt üreten işletme sektörünü desteklemiş bulunmaktayız." dedi.



Yıldız, programın devamı olan ve 2020 yılına kadar sürecek olan IPART 2 programının AB komisyonu tarafından onaylandığını anımsatarak, "IPART 2 döneminde desteklerimiz daha istikrarlı ve hızlı bir şekilde devam edecektir. IPART 2 programı, 1 milyar 45 milyon avroluk bir bütçe ile hem çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hem de tarım ve gıda sektörlerinin modernizasyonuna katkı sağlayacak şekilde bütçeyi ilimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.



Yapılan konuşmalarında ardından TKDK İl Koordinatörlüğü çalışanlarına hediye verildi.