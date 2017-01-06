Elazığ'da Terör Örgütü PKK Propagandası Yapan 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Çalışmada, merkez ve ilçelerde, 19 şüpheli tespit edildi. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet yivsiz av tüfeği, bir adet kurusıkıdan bozma 7,65 tabanca, bir adet başkası adına ruhsatlı M16 görünümlü av tüfeği, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ