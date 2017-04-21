Elazığ'da Terör Operasyonunda 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ