Elazığ'da Terör Operasyonu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerince toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücüne bağlı Karakoçan grubundaki teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmat ve yaşam malzemelerini gizlediği bilgisine ulaştı.



Karakoçan'a bağlı Yücekonak köyü Tilkioyuğu mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü bir patlayıcı madde düzeneği, 50 kalaşnikof mermisi, bir güneş enerjisi paneli, bomba yapımında kullanmak üzere çok sayıda pil, kablo ve tüp başlığı ile gıda malzemesi ele geçirdi.



Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.



Bölgede yürütülen operasyonlarda son 15 günde 3 antitank roketatar mühimmat, anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği, 2 kalaşnikof tüfek, 4 el bombası, şarjörler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.