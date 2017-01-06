Elazığ'da Terör Operasyonu

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.