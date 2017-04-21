Elazığ'da terör operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi



ELAZIĞ - Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri tamamlanan şüpheliler terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.