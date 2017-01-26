Elazığ'da Tehdit İddiası

Elazığ'da tehditle senet imzalattırmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.



Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işletmecilik yapan M.B, Asayiş Şube Müdürlüğüne, ticari faaliyet yürüten O.Y. ve beraberindeki M.K, A.K. ile V.Ö'nin kendisine zorla 200 bin lira değerinde boş senet imzalatmaya çalıştığını öne sürerek şikayetçi oldu.



M.B, ayrıca O.Y'nin avukatı İ.K. hakkında da kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Bunun üzerine yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan A.K, V.Ö. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından V.Ö. serbest bırakıldı, A.K. ve M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Firari O.Y. ve İ.K'nın yakalanmasına çalışılıyor.